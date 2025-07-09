Избрание директора БЭБ: конкурсная комиссия получила официальный ответ от Кабмина

Избрание директора БЭБ

Цивинский в конце июня стал победителем конкурса на должность директора БЭБ. По словам народного депутата Ярослава Железняка, его кандидатуру поддержали трое представителей международных организаций, но не поддержал ни один из представителей правительства.

30 июня премьер-министр Денис Шмыгаль получил представление о победителе конкурса на должность директора БЭБ, но в итоге правительство не поддержало назначение Цывинского.

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