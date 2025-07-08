Скандал із БЕБ: Кабмін відхилив кандидатуру Цивінського, але не сказав Комісії

Конкурсна комісія з добору директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) не отримувала офіційного повідомлення від Кабінету міністрів щодо відмови від призначення Олександра Цивінського головою відомства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Комісії з добору директора БЕБ України.

"Конкурсна комісія дізналася про публікацію в Telegram-каналі "Уряд online" щодо рішення Кабінету Міністрів України у контексті процесу відбору Директора БЕБ. Наразі конкурсна комісія все ще очікує офіційного повідомлення та обґрунтування від Кабінету міністрів з цього приводу", - пише Комісія з добору директора БЕБ.

Олександр Цивінський

Цивінський народився у Львівській області. Здобував юридичну освіту.

Як писали ЗМІ, його батько служив в Союзі Радянських Соціалістичних Республік (СРСР), а після розпаду залишився у Росії.

У 2003-му Цивінський працював слідчим у Галицькому районному відділі львівського міського управління головного управління (РВЛМУ ГУ) Міністерства внутрішніх справ (МВС), а з 2015 року розпочав кар'єру у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ). Зокрема очолював слідчу групу, яка займалась справою щодо колишнього народного депутата Сергія Пашинського.

Свого часу брав участь у конкурсах на керівні посади в НАБУ, але без успіху.

Вчора, 7 липня, стало відомо, що уряд не підтримав призначення Цивінського на посаду директора БЕБ.

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