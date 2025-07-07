Кабмін відмовився призначати Цивінського директором БЕБ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабмін у Telegram .

Як зазначили в уряді, на черговому засіданні було розглянуто подання Комісії з добору директора Бюро економічної безпеки про призначення нового голови БЕБ. Конкурс раніше виграв Олександр Цивінський.

Також у Кабміні додали, що вивчили додаткові матеріали, які, зокрема, надала Служба безпеки України. Ці матеріали стосувалися питань нацбезпеки, вони містили відповідні оцінки.

"За результатами всебічного розгляду поданих матеріалів та з урахуванням безпекової складової члени Кабінету міністрів України одноголосно ухвалили рішення звернутися до Комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур", - уточнили в уряді.

Такі кандидатури "повинні відповідати всім встановленим критеріям", зокрема й тим, які стосуються безпеки.

У Кабміні запевнили, що таке рішення повністю відповідає Закону України "Про Бюро економічної безпеки".

Олександр Цивінський

Варто зауважити, що Олександр Цивінський - співробітник Національного антикорупційного бюро України, працює на посаді старшого детектива і керує одним із підрозділів НАБУ. Він родом із Львівської області і входить до складу НАБУ з 2015 року, коли його відібрали серед перших детективів за підсумками відкритого конкурсу.

Цивінський брав участь у низці розслідувань, зокрема пов'язаних із діяльністю органів місцевої влади.