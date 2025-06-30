До уряду внесли подання на призначення Цивінського головою БЕБ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінки комісії з добору директора БЕБ України.

"Сьогодні, 30 червня, комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу, пана Олександра Цивінського, відповідно до положень Закону України "Про Бюро економічної безпеки України", - пише комісія.

Олександр Цивінський

Цивінський родом із Львівської області. Свого часу здобував юридичну освіту.

Згідно з даними ЗМІ, його батько проходив службу в Союзі Радянських Соціалістичних Республік (СРСР), а після розпаду залишився у Росії.

У 2003-му очолив посаду слідчого у Галицькому районному відділі львівського міського управління головного управління (РВЛМУ ГУ) Міністерства внутрішніх справ (МВС).

З 2015-го почав працювати у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ). Очолював слідчу групу, яка розслідувала справу проти колишнього народного депутата Сергія Пашинського.

Також курував справу щодо злочинної організації, яка була пов'язана з діяльністю чиновників у столичній владі та діяльністю Дениса Комарницького.

Брав участь у конкурсах на керівні посади в НАБУ, але без успіху.