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До уряду внесли подання на призначення Цивінського головою БЕБ

Понеділок 30 червня 2025 15:11
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До уряду внесли подання на призначення Цивінського головою БЕБ Фото: Олександр Цивінський (скриншот)
Автор: Сергій Пишкін

Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) передала голові українського уряду Денису Шмигаля подання щодо переможця конкурсу Олександра Цивінського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінки комісії з добору директора БЕБ України.

"Сьогодні, 30 червня, комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу, пана Олександра Цивінського, відповідно до положень Закону України "Про Бюро економічної безпеки України", - пише комісія.

Олександр Цивінський

Цивінський родом із Львівської області. Свого часу здобував юридичну освіту.

Згідно з даними ЗМІ, його батько проходив службу в Союзі Радянських Соціалістичних Республік (СРСР), а після розпаду залишився у Росії.

У 2003-му очолив посаду слідчого у Галицькому районному відділі львівського міського управління головного управління (РВЛМУ ГУ) Міністерства внутрішніх справ (МВС).

З 2015-го почав працювати у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ). Очолював слідчу групу, яка розслідувала справу проти колишнього народного депутата Сергія Пашинського.

Також курував справу щодо злочинної організації, яка була пов'язана з діяльністю чиновників у столичній владі та діяльністю Дениса Комарницького.

Брав участь у конкурсах на керівні посади в НАБУ, але без успіху.

Нагадаємо, РБК-Україан писало про те, що співбесіди з представниками НАБУ, які претендують на посаду голови БЕБ, викликали низку зауважень з боку конкурсної комісії, зокрема - міжнародних експертів.

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