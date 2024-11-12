Працівники сфери з найнижчими зарплатами отримають доплату 1300 гривень

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо щомісячних доплат працівникам закладів загальної середньої освіти державної і комунальної форми власності. Зараз зарплата у сфері освіти найнижча в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 8 листопада 2024 р. № 1286 .

Згідно з постановою, доплата "за особливі умови роботи" становитиме:

з 1 січня 2025 року 1300 гривень;

з 1 вересня 2025 року та до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, - 2600 гривень.

"Розмір доплати педагогічному працівнику визначається пропорційно до обсягу навчального навантаження та/або обсягу педагогічної роботи, що виконується педагогічним працівником", - йдеться в повідомленні.

Зупинення підвищення зарплат вчителів

Крім того, Кабінет знову зупинив постанову про підвищення зарплат освітян.

Цього разу дія постанови Кабінету міністрів України від 10 липня 2019 року № 822 зупинена з 1 січня 2025 року та до кінця календарного року, наступного за роком, в якому припинено або скасовано воєнний стан.

Ухвалена у 2019 році постанова передбачала щорічне підвищення зарплат освітян в залежності від прожиткового мінімуму. Коефіцієнт для визначення зарплат повинен був зростати щороку та становити 4,84 на 1 січня 2025 року для всіх учителів (17 424 гривень). Водночас уряд послідовно зупиняв її дію на наступний рік.

Зарплати в вчителів

За даними Держстату, Середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у першому півріччі 2024 року на 22,2% до 19 927 гривень.

Найнижчі зарплати в освіті – 13 849 гривень, де зарплати зросли на 15,1%.