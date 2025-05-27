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В уряді пояснили стрибок зарплат в Україні

Україна, Вівторок 27 травня 2025 12:01
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В уряді пояснили стрибок зарплат в Україні Фото: Зарплати в Україні зросли на чверть через брак працівників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Зарплати українців зросли минулого року майже на чверть. І тенденція підвищення заробітної плати триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Моніторинг основних подій в економіці України (березень 2025) Мінекономіки.

Так, за даними Держстату у 2024 році середньомісячна заробітна плата штатних працівників склала 21473 гривень (на 23,1% більше порівняно з 2023 роком), в ІV кварталі 2024 року -24153 гривень(зростання на 25,6% відповідно).

"З огляду на дані сайту www.work.ua ця тенденція триває і надалі", - йдеться в повідомленні.

В уряді пояснили стрибок зарплат в Україні

Як зазначили в міністерстві, основними стимулюючими чинниками впливу на рівень оплати праці були: зростання економічної активності, значна кількість людей працездатного населення за кордоном (мігрантів) та в лавах Збройних сил України, що створює значні структурні дисбаланси на ринку праці й дефіцит кадрів.

Зменшення кількості працівників

За даними Мінекономіки, у лютому 2025 року кількість застрахованих осіб (найманих працівників), була на 143 тис. осіб меншою за показники лютого 2024 року, що пов’язано, також, із мобілізацією працівників та продовженням міграційних процесів.

Крім того, кількість працівників була на 782 тис. осіб менше лютого 2021 року (до повномасштабного вторгнення РФ), що загалом негативно вплинуло на показники ринку праці.

В уряді пояснили стрибок зарплат в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у 2024 році на 23,1% до 21 473 гривень. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла на 15,6%.

НБУ очікує, що у 2025 році зростання номінальної зарплати становитиме 17,7%, реальної - 3,9%. У 2026 році номінальна зарплата зросте на 9,4%, реальна - на 3,3%. У 2027 році номінальна зарплата зросте на 8,8%, реальна - на 3,5%.

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Зарплата в Україні Міністерство економіки
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