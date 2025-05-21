Мінімальну зарплату можуть підвищити: які плани уряду на 2026-2028 роки
Мінімальна зарплата в Україні заморожена на рівні 8000 гривень. Але проєкт бюджетної декларації на 2026-2028 роки передбачає її підвищення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
За його даними, проєкт документа містить макропрогноз Мінекономіки від середини квітня. Поки в проєкті бюджетної декларації наступні цифри:
Мінімальна заробітна плата:
- у 2026 році - 8 688 гривень
- у 2027 році - 9 374 гривень
- у 2028 році - 10 059 гривень
Крім того, уряд хоче розморозити прожитковий мінімум. Передбачено, що прожитковий мінімум для працездатних осіб становитиме:
- 2026 році - 3 288 гривень (зараз - 3 028 гривень)
- у 2027 році - 3 482 гривень
- у 2028 році - 3 667 гривень.
Железняк нагадав, що бюджетну декларацію має уряд схвалити до 1 червня та не очікує суттєвих змін у цих цифрах.
Замороження соціальних виплат
Кабмін минулого року в бюджетній декларації на 2025-2027 року запропонував заморозити мінімальну зарплату та прожитковий мінімум на рівні 2024 року. Від них від яких залежать розміри зарплат та соціальних виплат.
Національний банк України в оновленому макропрогнозі за квітень 2025 року допускає підвищення мінімальної зарплати вже наступного року.
НБУ очікує, що середня мінімальна зарплата у 2026 році зросте з 8000 гривень до 8370 гривень, а у 2027 році - до 8950 гривень.
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