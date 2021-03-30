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Обострение на Донбассе: Рада требует от России немедленно прекратить боевые действия

Автор: Юлия Струк

Верховная рада одобрила заявление из-за обострения на Донбассе 26 марта, в результате которого погибли четверо украинских военнослужащих. ВР требует от России немедленно прекратить боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

"За" проголосовали 308 нардепов.

"Верховная рада требует от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, полностью выполнить свои международные обязательства и вывести из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует, их оружие и технику и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами", - говорится в тексте документа.

Нардепы призывают парламенты иностранных государств и международные парламентские организации осудить агрессивную политику РФ, в том числе последнюю волну эскалации в зоне конфликта.

"Рада приветствует усилия президента Украины Владимира Зеленского по неотложной активизации контактов в "нормандском формате" с целью побуждения России к выполнению ею своих обязательств как стороны конфликта", - указано в постановлении.

ВР призывает мировое сообщество к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на Россию для прекращения агрессии.

"Рада обращается к международным организациям и международным юрисдикционным институтам с призывом принять все возможные меры для расследования случаев серьезных нарушений международного права в ходе вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - подчеркивается в документе.

Напомним, 27 марта не состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы из-за обострения на Донбассе. Вместо этого ситуацию обсуждали на уровне политических советников лидеров "нормандской четверки".

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский обратился за помощью к "нормандской четверке" и анонсировал переговоры с лидерами нормандского формата.

Также стало известно, что на Банковой планируют прямой разговор между Зеленским и президентом России.

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Новости Украины ДонбассВерховная Радаэскалация
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