Обострение на Донбассе: Рада требует от России немедленно прекратить боевые действия

"За" проголосовали 308 нардепов.

"Верховная рада требует от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, полностью выполнить свои международные обязательства и вывести из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует, их оружие и технику и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами", - говорится в тексте документа.

Нардепы призывают парламенты иностранных государств и международные парламентские организации осудить агрессивную политику РФ, в том числе последнюю волну эскалации в зоне конфликта.

"Рада приветствует усилия президента Украины Владимира Зеленского по неотложной активизации контактов в "нормандском формате" с целью побуждения России к выполнению ею своих обязательств как стороны конфликта", - указано в постановлении.

ВР призывает мировое сообщество к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на Россию для прекращения агрессии.

"Рада обращается к международным организациям и международным юрисдикционным институтам с призывом принять все возможные меры для расследования случаев серьезных нарушений международного права в ходе вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - подчеркивается в документе.