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Загострення на Донбасі: Рада вимагає від Росії негайно припинити бойові дії

Автор: Юлія Струк

Верховна рада схвалила заяву через загострення на Донбасі 26 березня, у результаті якого загинули четверо українських військовослужбовців. ВР вимагає від Росії негайно припинити бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

"За" проголосували 308 нардепів.

"Верховна рада вимагає від Російської Федерації негайно припинити бойові дії та неухильно дотримуватися режиму припинення вогню, повністю виконати свої міжнародні зобов'язання та вивести з України свою армію, найманців, збройні формування, які вона очолює, забезпечує та фінансує, їхню зброю і техніку та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами", - сказано у тексті документу.

Нардепи закликають парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику РФ, у тому числі останню хвилю ескалації у зоні конфлікту.

"Рада вітає зусилля президента України Володимира Зеленського з невідкладної активізації контактів у "Нормандському форматі" з метою спонукання Росії до виконання нею своїх зобов’язань як сторони конфлікту", - вказано у постанові.

ВР закликає світове співтовариство до продовження та посилення міжнародного політичного й економічного тиску на Росію для припинення агресії.

"Рада звертається до міжнародних організацій і міжнародних юрисдикційних інституцій із закликом вжити всіх можливих заходів задля розслідування випадків серйозних порушень міжнародного права в ході збройної агресії Російської Федерації проти України", - підкреслюється у документі.

Нагадаємо, 27 березня, не відбулося позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи через загострення на Донбасі. Замість цього ситуацію обговорювали на рівні політичних радників лідерів "нормандської четвірки".

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський звернувся за допомогою до "нормандської четвірки" і анонсував переговори з лідерами нормандського формату.

Також стало відомо, що на Банковій планують пряму розмову між Зеленським і президентом Росії.

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