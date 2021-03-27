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Обострение на Донбассе: подгруппа ТКГ сегодня не будет собираться на заседание

Новина українською → Киев, Суббота 27 марта 2021 18:28
Обострение на Донбассе: подгруппа ТКГ сегодня не будет собираться на заседание Фото: Алексей Арестович (facebook.com/mtrxua)
Автор: РБК-Украина

Внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы из-за обострения на Донбассе сегодня не состоится. Вместо этого ситуацию обсуждают на уровне политических советников лидеров "нормандской четверки".

Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в комментарии "Интерфакс Украина".

"Было принято решение не проводить сегодня экстренного внеочередного заседания подгруппы по безопасности для обсуждения инцидента с гибелью военнослужащих ВСУ 26 марта в Донецкой области", - заявил он.

По его словам, заседание подгруппы по безопасности по плану должно состояться во вторник, 30 марта.

"Поэтому мы приняли решение взять паузу в два дня и дождаться планового заседания", - заявил Арестович.

Он отметил, что консультации советников нормандского формата должны продолжаться еще два дня.

"Таким образом, к моменту следующего заседания ТКГ может быть выработано какое-то решение в сфере недопущения обострения и сохранения режима прекращения огня", - подчеркнул он.

Отметим, что Украина инициировала экстренное заседание ТКГ из-за гибели четырех военных и ранения еще двух военных вблизи Шумов. Представители ОБСЕ согласились провести внеочередное заседание ТКГ, однако ждали согласия российской стороны.

Напомним, в результате обстрела позиций ООС возле Шумов 26 марта погибли четверо военнослужащих, еще двое получили ранения. Оккупанты открыли огонь из минометов калибра 82 миллиметра и другого вооружения.

После этого украинская делегация в ТКГ инициировала заседание подгруппы по вопросам безопасности.

Кроме того, Зеленский обратился за помощью к "нормандской четверке" и анонсировал переговоры с лидерами нормандского формата.

В то же время Арестович заявил, что на Банковой планируют прямой разговор между Зеленским и президентом России.

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