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Такие планы есть: Арестович не исключил разговор Зеленского с Путиным по Донбассу

Новина українською → Киев, Пятница 26 марта 2021 22:32
Такие планы есть: Арестович не исключил разговор Зеленского с Путиным по Донбассу Коллаж РБК-Украина: Владимир Путин и Владимир Зеленский
Автор: Дмитрий Левицкий

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович не исключил прямого контакта президентов Украины и России. По его словам, разговор Владимира Зеленского с Владимиром Путиным планируется.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Насколько я знаю, такие планы есть (о разговоре президентов - ред.)", - сказал он.

В то же время Арестович добавил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак сейчас ведет переговоры с представителями нормандского формата по поводу сегодняшнего обострения на Донбассе.

"Сейчас идут интенсивные консультации по этому поводу", - сказал он.

Напомним, сегодня в результате вражеского обстрела на Донбассе погибли четверо украинских военных, а двое получили ранения. После этого президент Владимир Зеленский анонсировал переговоры с лидерами "нормандской четверки", в которую входит и президент России.

Кроме того, украинская сторона ТКГ созвала срочное заседание подгруппы по безопасности. В случае получения согласия со стороны России, то заседание состоится 27 марта.

Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Курт Волкер рассказал, есть ли у Украины шансы стать членом НАТО.


В том же выпуске министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал слова Джо Байдена про Владимира Путина, а также назвал президента РФ "бешеной собакой".


Кроме того, в эфире министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал вспышку заболевания COVID-19 в Украине и рассказал о "британском штамме" вируса.


А Виталий Кличко, Андрей Садовой и Игорь Терехов рассказали о ситуации относительно большого количества больных COVID-19 в их городах.


Также стало известно, что думают киевляне относительно трансплантации органов в Украине.

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