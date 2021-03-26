Такие планы есть: Арестович не исключил разговор Зеленского с Путиным по Донбассу

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович не исключил прямого контакта президентов Украины и России. По его словам, разговор Владимира Зеленского с Владимиром Путиным планируется.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Насколько я знаю, такие планы есть (о разговоре президентов - ред.)", - сказал он.

В то же время Арестович добавил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак сейчас ведет переговоры с представителями нормандского формата по поводу сегодняшнего обострения на Донбассе.

"Сейчас идут интенсивные консультации по этому поводу", - сказал он.

Напомним, сегодня в результате вражеского обстрела на Донбассе погибли четверо украинских военных, а двое получили ранения. После этого президент Владимир Зеленский анонсировал переговоры с лидерами "нормандской четверки", в которую входит и президент России.

Кроме того, украинская сторона ТКГ созвала срочное заседание подгруппы по безопасности. В случае получения согласия со стороны России, то заседание состоится 27 марта.

Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Курт Волкер рассказал, есть ли у Украины шансы стать членом НАТО.



В том же выпуске министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал слова Джо Байдена про Владимира Путина, а также назвал президента РФ "бешеной собакой".



Кроме того, в эфире министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал вспышку заболевания COVID-19 в Украине и рассказал о "британском штамме" вируса.



А Виталий Кличко, Андрей Садовой и Игорь Терехов рассказали о ситуации относительно большого количества больных COVID-19 в их городах.



Также стало известно, что думают киевляне относительно трансплантации органов в Украине.