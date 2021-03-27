Обострение на Донбассе: подгруппа ТКГ сегодня не будет собираться на заседание

"Было принято решение не проводить сегодня экстренного внеочередного заседания подгруппы по безопасности для обсуждения инцидента с гибелью военнослужащих ВСУ 26 марта в Донецкой области", - заявил он.

По его словам, заседание подгруппы по безопасности по плану должно состояться во вторник, 30 марта.

"Поэтому мы приняли решение взять паузу в два дня и дождаться планового заседания", - заявил Арестович.

Он отметил, что консультации советников нормандского формата должны продолжаться еще два дня.

"Таким образом, к моменту следующего заседания ТКГ может быть выработано какое-то решение в сфере недопущения обострения и сохранения режима прекращения огня", - подчеркнул он.

Отметим, что Украина инициировала экстренное заседание ТКГ из-за гибели четырех военных и ранения еще двух военных вблизи Шумов. Представители ОБСЕ согласились провести внеочередное заседание ТКГ, однако ждали согласия российской стороны.