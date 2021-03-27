Загострення на Донбасі: підгрупа ТКГ сьогодні не буде збиратися на засідання

"Було прийнято рішення не проводити сьогодні екстреного позачергового засідання підгрупи з безпеки для обговорення інциденту із загибеллю військовослужбовців ЗСУ 26 березня в Донецькій області", - заявив він.

За його словами, засідання підгрупи з безпеки за планом має відбутися у вівторок, 30 березня.

"Тому ми прийняли рішення взяти паузу у два дні і дочекатися планового засідання", - заявив Арестович.

Він зазначив, що консультації радників нормандського формату повинні тривати ще два дні.

"Таким чином, до моменту наступного засідання ТКГ може бути вироблено якесь рішення у сфері недопущення загострення і збереження режиму припинення вогню", - підкреслив він.

Зазначимо, що Україна ініціювала екстрене засідання ТКГ через загибель чотирьох військових і поранення ще двох військових поблизу Шумів. Представники ОБСЄ погодилися провести позачергове засідання ТКГ, однак чекали згоди російської сторони.