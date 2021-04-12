Обострение на Донбассе: комитет просит заслушать министра обороны в Раде

Комитет Верховной рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий просит заслушать министра обороны Андрея Тарана в парламенте. В комитете заявляют о наращивании военной техники со стороны Российской Федерации.

"Мы (члены комитета, - ред.) постоянно на связи с жителями, которые проживают на временно оккупированных территориях. Все сообщают о наращивании военной техники со стороны Российской Федерации. Возможно было бы на этой неделе заслушать министра обороны", - заявил парламентарий.

По его словам, глава МОУ может более подробно описать ситуацию, чем начальник Генерального штаба, которого уже заслушали в парламенте.

"Действительно, чтобы он (Таран, - ред.) рассказал, что происходит (на Донбассе, - ред.). Мы заслушали Хомчака, но Хомчак не влияет ни на оборонные закупки, ни на общие тенденции, которые происходят в Вооруженных силах Украины. От комитета мы просим рассмотреть возможность заслушать министра обороны", - подчеркнул нардеп.