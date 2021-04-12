Загострення на Донбасі: комітет просить заслухати міністра оборони у Раді
Комітет Верховної ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій просить заслухати міністра оборони Андрія Тарана у парламенті. У комітеті заявляють про нарощування військової техніки з боку Російської Федерації.
Про це у ході засідання погоджувальної ради заявив глава комітету Дмитро Лубінець.
"Ми (члени комітету, - ред.) постійно на зв'язку з мешканцями, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Усі повідомляють про нарощування військової техніки з боку Російської Федерації. Можливо було на цьому тижні заслухати міністра оборони", - заявив парламентар.
За його словами, глава МОУ може більш детально окреслити ситуацію, аніж начальник Генерального штабу, якого вже заслухали у парламенті.
"Дійсно, щоб він (Таран, - ред.) розказав, що відбувається (на Донбасі, - ред.). Ми заслухали Хомчака, але Хомчак не впливає ні на оборонні закупівлі, ні на загальні тенденції, які відбуваються у Збройних силах України. Від комітету ми просимо розглянути можливість заслуховувати міністра оборони", - підкреслив нардеп.
Нагадаємо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков розповів про можливість проведення закритого засідання парламенту для заслуховування керівництва Генерального штабу. Для його проведення народні депутати повинні зібрати 150 голосів.
Як писало РБК-Україна, на позачерговому засіданні парламенту 30 березня начальник генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак розповів подробиці загибелі українських військових на Донбасі 26 березня.
Так, після загибелі українських військових президент Володимир Зеленський констатував ескалацію на Донбасі.