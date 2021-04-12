Загострення на Донбасі: комітет просить заслухати міністра оборони у Раді

Комітет Верховної ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій просить заслухати міністра оборони Андрія Тарана у парламенті. У комітеті заявляють про нарощування військової техніки з боку Російської Федерації.

"Ми (члени комітету, - ред.) постійно на зв'язку з мешканцями, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Усі повідомляють про нарощування військової техніки з боку Російської Федерації. Можливо було на цьому тижні заслухати міністра оборони", - заявив парламентар.

За його словами, глава МОУ може більш детально окреслити ситуацію, аніж начальник Генерального штабу, якого вже заслухали у парламенті.

"Дійсно, щоб він (Таран, - ред.) розказав, що відбувається (на Донбасі, - ред.). Ми заслухали Хомчака, але Хомчак не впливає ні на оборонні закупівлі, ні на загальні тенденції, які відбуваються у Збройних силах України. Від комітету ми просимо розглянути можливість заслуховувати міністра оборони", - підкреслив нардеп.