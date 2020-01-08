Обострение на Ближнем Востоке и скандал в Киеве: новости за выходные

Силы США на Ближнем Востоке приведены в полную боеготовность, число погибших во время похорон Сулеймани возросло до 56 человек, в Киеве задержали активистов из-за российской блогерши. Подробнее о том, что произошло на выходных, 6-7 января, - в материале РБК-Украина

США привели свои силы на Ближнем Востоке в полную боеготовность, - CNN

Соединенные Штаты Америки привели свои силы на Ближнем Востоке в полную боевую готовность. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на свои источники.

В частности, в боеготовность приведены расчеты размещенных на Ближнем Востоке комплексов противоракетной обороны Patriot, так же, как и все остальные военные США в регионе. Они были приведены в полную боевую готовность после того, как разведка сообщила об угрозе нанесения Ираном ударов с помощью беспилотников.

Возглавляемая США коалиция заявила о выходе из Ирака

Международная коалиция против "Исламского государства", возглавляемая Соединенными Штатами, заявила о готовности приступить к выводу войск с территории Ирака. Об этом сообщает Reuters.

Как говорится в письме коалиции, переданном иракским военным, войска будут выведены из Ирака в течение нескольких дней и недель.

Похороны Сулеймани: число погибших в давке возросло до 56 человек

В Иране возросло число погибших в давке, возникшей во время похорон ликвидированного генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство Reuters.

Число возросло до 56 человек. Ранее сообщалось о не менее 40 погибших. Кроме того, еще 213 присутствующих пострадали.

В Австралии число погибших в пожарах животных превысило миллиард

Эколог из Сиднейского университета Крис Дикман заявил, что в Австралии из-за лесных пожаров, по предварительным подсчетам, погибли более миллиарда животных. Об этом сообщает издание HuffPost.

Ученый подчеркнул, что первоначальная оценка в 480 млн жертв среди животных была слишком скромной и охватывала лишь один штат Новый Южный Уэльс.

Обмен пленными: стали известны имена 44 переданных ОРДЛО

Стали известны имена 44 человек, которые в рамках обмена пленными были переданы представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в публикации проекта "Слідство.Iнфо".

Украина отпустила десятки обвиняемых в терроризме.

Убийство пропавших девушек в Киеве: всплыли неожиданные подробности о подозреваемом

В Киеве на Подоле хозяйка квартиры, которая сдает свои апартаменты посуточно, обнаружила в шкафу два трупа молодых девушек. Полиция нашла и допрашивает подозреваемых. При этом сейчас в сети появилась новая информация о подозреваемом 34-летнем Сергее Ксендзике.

Ксендзик является уроженцем Ковеля, города в Волынской области. Ранее он уже отбывал наказание в местах лишения свободы и не возвращал многотысячные займы.

В Киеве задержали активистов из-за российской блогерши

В Киеве на выступление к российской блогерше Александре Митрошиной пришли активисты, чтобы спросить "Чей Крым?". Все закончилось тем, что двоих из них задержали правоохранители. В столичной полиции, приехавшей по вызову "102" сообщили, что молодые люди вели себя неадекватно и нецензурно выражались.

Инцидент произошел 6 января на улице Казацкая в Голосеевском районе столицы. Задержанными оказались Леонид Овчаренко и Алексей Кальницкий из организации "Відсіч". При этом Овчаренко избили, и ему понадобилась помощь медиков.

Названа дата следующего боя Усика

Украинский боксер Александр Усик проведет следующий поединок 28 марта 2020 года в Лондоне (Великобритания). Об этом пишет профильный сайт boxingnews24.com.

Сообщается, что промоутер Эдди Хирн еще ждет решения IBF и WBO, кто из двух обязательных претендентов - Александр Усик или Кубрат Пулев - станет следующим соперником чемпиона IBF, WBA и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа. В то же время Хирн предпочитает, чтобы Джошуа сразился с Пулевым, чтобы Усик смог провести бой против Дерека Чисоры.