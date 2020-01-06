Возглавляемая США коалиция заявила о выходе из Ирака

Иллюстративное фото (ABC News)

Коалиция планирует вывести войска в течении нескольких недель

Международная коалиция против "Исламского государства", возглавляемая Соединенными Штатами, заявила о готовности приступить к выводу войск с территории Ирака. Об этом сообщает Reuters.

Как говорится в письме коалиции, переданном иракским военным, войска будут выведены из Ирака в течение нескольких дней и недель.

"В знак уважения к суверенитету Республики Ирак и в соответствии с просьбой иракского парламента и премьер-министра, коалиция в течение ближайших дней и недель будет перемещать силы для подготовки к дальнейшему движению. Мы уважаем ваше суверенное решение, требующее от нас вывести войска", - говорится в заявлении коалиции.

Напомним, 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск возглавляемой США коалиции с территории страны. Иракский премьер-министр Адиль Абду-Махди назвал такое решение лучшим для Ирака.

В связи с принятым решением парламента иракские власти начали подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны. В частности было ограничено наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции.