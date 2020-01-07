В Киеве задержали активистов на встрече с российской блогершой

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранители составили административные материалы за мелкое хулиганство

В Киеве во время выступления российской блогера полиция задержала двух активистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Отмечается, что по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на улице Казацкая неизвестные лица конфликтуют и выражаются нецензурной бранью.

"На замечания полицейских и законные требования прекратить свои действия лица не реагировали... В результате двух граждан, которые нарушали общественный порядок, патрульные доставили в Голосеевское управление полиции", - говорится в сообщении.

Впоследствии правоохранители составили административные материалы за мелкое хулиганство на мужчину, который конфликтовал с ранее доставленными в управление полиции парнями. На это время всех участников происшествия отпустили.

На странице гражданского движения "Відсіч" в Facebook сообщается, что были задержаны активистов Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого. В Киеве должна была выступить российская блогер, бывшая сотрудница антиукраинского пропагандистского телеканала "Россия" Александра Митрошина, которая незаконно посещала Крым.

Отмечается, что активисты пришли спросить у нее о причинах нарушения государственной границы Украины и задать простой вопрос: "Чей Крым?", однако ответ не получили.

Опубликовано Oleksandr Ivanov Понедельник, 6 января 2020 г.

Ранее сообщалось, что в Днепре неизвестные напали на местных активистов в помещении "Просвиты".

Напомним, в октябре во время акции протеста против строительства многоэтажек в Одессе произошло нападение на активистов.