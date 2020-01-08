Загострення на Близькому Сході та скандал в Києві: новини за вихідні

Сили США на Близькому Сході приведені в повну боєготовність, число загиблих під час похорону Сулеймані зросла до 56 осіб, в Києві затримали активістів через російську блогершу. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 6-7 січня, - в матеріалі РБК-Україна

США привели свої сили на Близькому Сході в повну боєготовність, - CNN

Сполучені Штати Америки привели свої сили на Близькому Сході в повну бойову готовність. Про це повідомляє телеканал CNN, посилаючись на свої джерела.

Зокрема, в боєготовність наведені розрахунки розміщених на Близькому Сході комплексів протиракетної оборони Patriot, так само, як і всі інші військові США в регіоні. Вони були приведені в повну бойову готовність після того, як розвідка повідомила про загрозу нанесення Іраном ударів за допомогою безпілотників.

Очолювана США коаліція заявила про вихід з Іраку

Міжнародна коаліція проти "Ісламської держави", очолювана Сполученими Штатами, заявила про готовність приступити до виведення військ з території Іраку. Про це повідомляє Reuters.

Як йдеться у листі коаліції, переданому іракським військовим, війська будуть виведені з Іраку протягом декількох днів і тижнів.

Похорон Сулеймані: число загиблих у тисняві зросло до 56

В Ірані зросла кількість загиблих у тисняві, що виникла під час похорону ліквідованого генерала Касема Сулеймані. Про це повідомляє агентство Reuters.

Число зросло до 56 осіб. Раніше повідомлялося про не менше 40 загиблих. Крім того, ще 213 присутніх постраждали.

В Австралії число загиблих у пожежах тварин перевищило мільярд

Еколог з Сіднейського університету Кріс Дікман заявив, що в Австралії через лісові пожежі, за попередніми підрахунками, загинули понад мільярд тварин. Про це повідомляє видання HuffPost.

Вчений підкреслив, що первинна оцінка в 480 млн жертв серед тварин була занадто скромною і охоплювала лише один штат Новий Південний Уельс.

Обмін полоненими: стали відомі імена 44 переданих ОРДЛО

Стали відомі імена 44 осіб, які в рамках обміну полоненими були передані представникам окремих районів Донецької та Луганської областей. Про це йдеться в публікації проекту "Слідство.Інфо".

Україна відпустила десятки обвинувачених у тероризмі.

Вбивство зниклих дівчат у Києві: спливли несподівані подробиці про підозрюваного

У Києві на Подолі господиня квартири, яка здає свої апартаменти подобово, виявила в шафі два трупи молодих дівчат. Поліція знайшла і допитує підозрюваних. При цьому зараз у мережі з'явилася нова інформація про підозрюваного 34-річного Сергія Ксендзика.

Ксендзик є уродженцем Ковеля, міста у Волинській області. Раніше він вже відбував покарання в місцях позбавлення волі і не повертав багатотисячні позики.

У Києві затримали активістів через російську блогершу

У Києві на виступ до російської блогерші Олександри Мітрошиної прийшли активісти, щоб запитати "Чий Крим?". Все закінчилося тим, що двох з них затримали правоохоронці. У столичній поліції, яка приїхала за викликом "102" повідомили, що молоді люди вели себе неадекватно і нецензурно висловлювалися.

Інцидент стався 6 січня на вулиці Козацька в Голосіївському районі столиці. Затриманими виявилися Леонід Овчаренко і Олексій Кальницький з організації "Відсіч". При цьому Овчаренка побили, і йому знадобилася допомога медиків.

Названо дату наступного бою Усика

Український боксер Олександр Усик проведе наступний поєдинок 28 березня 2020 року в Лондоні (Великобританія). Про це пише профільний сайт boxingnews24.com.

Повідомляється, що промоутер Едді Хірн ще чекає на рішення IBF і WBO, хто з двох обов'язкових претендентів - Олександр Усик або Кубрат Пулєв - стане наступним суперником чемпіона IBF, WBA і WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа. У той же час Хірн воліє, щоб Джошуа бився з Пулєвим, щоб Усик зміг провести бій проти Дерека Чісори.