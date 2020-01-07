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США привели свои силы на Ближнем Востоке в полную боеготовность, - CNN

Новости » Политика     07.01.2020 - 20:46
США привели свои силы на Ближнем Востоке в полную боеготовность, - CNN
Фото: американский противоракетный комплекс Patriot (Wikimedia)

Американские комплексы ПРО в регионе подготовлены к отражению ударов

Соединенные Штаты Америки привели свои силы на Ближнем Востоке в полную боевую готовность. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на свои источники.

В частности, в боеготовность приведены расчеты размещенных на Ближнем Востоке комплексов противоракетной обороны Patriot, так же, как и все остальные военные США в регионе. Они были приведены в полную боевую готовность после того, как разведка сообщила об угрозе нанесения Ираном ударов с помощью беспилотников.

Так, по словам одного из источников, в режиме повышенной готовности военные находятся уже несколько дней, однако вечером понедельника уровень бдительности был еще повышен, так как стало известно о "непосредственной угрозе нападения".

Телеканал сообщает, что американская разведка отслеживает перемещения в Иране военной техники, в том числе беспилотников и баллистических ракет. По словам собеседников CNN, такие меры могут быть как попыткой Тегерана укрыть технику от ударов со стороны США, так и подготовкой к собственному удару.

В частности, возможными целями для ударов Ирана в США считают свои военные базы в Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании.

Напомним, Высший совет нацбезопасности Ирана разработал 13 вариантов ответа на убийство американцами командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Касема Сулеймани.

Как писало РБК-Украина ранее, 3 января США провели авиаудар по колонне генерала Сулеймани вблизи аэропорта в столице Ирака Багдаде, в результате которого генерал погиб.

Стоит подчеркнуть, президент США Дональд Трамп пригрозил нанести "быстрый и сильный удар" по 52 объектам на территории Ирака.

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