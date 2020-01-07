Похороны Сулеймани: число погибших в давке возросло

Фото: давка на похоронах Сулеймани (EPA)

Ранее сообщалось о не менее 40 погибших

В Иране возросло число погибших в давке, возникшей во время похорон ликвидированного генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, число погибших возросло до 56 человек.

Как писало РБК-Украина ранее, в Иране отложили похороны ликвидированного генерала Касема Сулеймани. Сообщалось, что число погибших в давке на церемонии прощания в Кермане достигло 40 человек. Кроме того, еще 213 присутствующих пострадали.

Напомним, Германия планирует временно вывести часть своих военнослужащих из Ирака после ликвидации Сулеймани. Планируется, что они будут передислоцированы в соседние страны, мера коснется немецких военных в Багдаде и Таджи.

До этого иракские власти начали подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны после того, как американские ВВС ликвидировали иранского генерала в районе аэропорта Багдада.

Сулеймани был убит в результате авиаудара ВВС США 3 января 2020 года. По данным американских СМИ, приказ на ликвидацию Сулеймани отдал президент Дональд Трамп после атаки на базу США в Ираке.