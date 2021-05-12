Обострение на Ближнем Востоке: по Израилю выпустили уже более тысячи ракет

Ситуация на Ближнем Востоке обостряется. По Израилю выпустили более тысячи ракет с начала обострения из сектора Газа.
Об этом заявили в израильской армии, сообщает AFP.
Кроме того, армия Израиля сообщила о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС: Хассана Каоджи, главы департамента безопасности военной разведки, а также его заместителя Ваила Иссу, главы департамента контрразведки.
"Из сектора Газа выпустили более тысячи ракет с момента начала конфликта", - говорится в сообщении.
В частности, 850 ракет пересекли границу Израиля, еще 200 упали в самом секторе Газа.
Также The Jerusalem Post пишет, что мужчина 50 лет и 16-летняя девушка погибли утром в среду в Израиле в результате прямого попадания ракеты в их автомашину. Мэр израильского Лода заявил о полной потере контроля над городом.
Сообщатся, что после ночи ракетных обстрелов в Израиле госпитализировали 9 человек.
Отметим, что в эфире телеканала "Аль-Акса" представитель боевого крыла движения ХАМАС в секторе Газа Абу Убайда призвал арабских граждан Израиля к "восстанию".
Напомним, армия обороны Израиля разрушила офисы ХАМАС.
Кроме того, армия обороны Израиля заявляет, что нанесла авиаудары по домам трех высокопоставленных лидеров ХАМАС в Секторе Газа.
Ранее сообщалось, что появилось видео обстрела Тель-Авива из Сектора Газа. Несколько ракет ударили по городу и пригородам.