Обострение на Ближнем Востоке: по Израилю выпустили уже более тысячи ракет

Кроме того, армия Израиля сообщила о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС: Хассана Каоджи, главы департамента безопасности военной разведки, а также его заместителя Ваила Иссу, главы департамента контрразведки.

"Из сектора Газа выпустили более тысячи ракет с момента начала конфликта", - говорится в сообщении.

В частности, 850 ракет пересекли границу Израиля, еще 200 упали в самом секторе Газа.

Также The Jerusalem Post пишет, что мужчина 50 лет и 16-летняя девушка погибли утром в среду в Израиле в результате прямого попадания ракеты в их автомашину. Мэр израильского Лода заявил о полной потере контроля над городом.

Сообщатся, что после ночи ракетных обстрелов в Израиле госпитализировали 9 человек.

Отметим, что в эфире телеканала "Аль-Акса" представитель боевого крыла движения ХАМАС в секторе Газа Абу Убайда призвал арабских граждан Израиля к "восстанию".