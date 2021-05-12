Загострення на Близькому Сході: по Ізраїлю випустили вже більше тисячі ракет

Крім того, армія Ізраїлю повідомила про ліквідацію ключових фігур розвідки ХАМАС: Хассана Каоджі, голови департаменту безпеки військової розвідки, а також його заступника Ваіла Іссу, голови департаменту контррозвідки.

"З сектора Газа випустили понад тисячу ракет з моменту початку конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 850 ракет перетнули кордон Ізраїлю, ще 200 впали в самому секторі Газа.

Також The Jerusalem Post пише, що чоловік 50 років і 16-річна дівчина загинули вранці в середу в Ізраїлі в результаті прямого попадання ракети в їх автомашину. Мер ізраїльського Лода заявив про повну втрату контролю над містом.

Повідомляться, що після ночі ракетних обстрілів в Ізраїлі госпіталізували 9 осіб.

Зазначимо, що в ефірі телеканалу "Аль-Акса" представник бойового крила руху ХАМАС в секторі Газа Абу Убайда закликав арабських громадян Ізраїлю до "повстання".