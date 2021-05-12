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Загострення на Близькому Сході: по Ізраїлю випустили вже більше тисячі ракет

Автор: Анастасія Рокитна

Ситуація на Близькому Сході загострюється. По Ізраїлю випустили більше тисячі ракет з початку загострення з сектора Газа.

Про це заявили в ізраїльській армії, повідомляє AFP.

Крім того, армія Ізраїлю повідомила про ліквідацію ключових фігур розвідки ХАМАС: Хассана Каоджі, голови департаменту безпеки військової розвідки, а також його заступника Ваіла Іссу, голови департаменту контррозвідки.

"З сектора Газа випустили понад тисячу ракет з моменту початку конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 850 ракет перетнули кордон Ізраїлю, ще 200 впали в самому секторі Газа.

Також The Jerusalem Post пише, що чоловік 50 років і 16-річна дівчина загинули вранці в середу в Ізраїлі в результаті прямого попадання ракети в їх автомашину. Мер ізраїльського Лода заявив про повну втрату контролю над містом.

Повідомляться, що після ночі ракетних обстрілів в Ізраїлі госпіталізували 9 осіб.

Зазначимо, що в ефірі телеканалу "Аль-Акса" представник бойового крила руху ХАМАС в секторі Газа Абу Убайда закликав арабських громадян Ізраїлю до "повстання".

Фото: обстріл ізраїльських міст (twitter.com/MKGG58483616)

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю зруйнувала офіси ХАМАС.

Крім того, армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдала авіаударів по домівках трьох високопоставлених лідерів ХАМАС у секторі Газа.

Раніше повідомлялося, що з'явилося відео обстрілу Тель-Авіва з сектора Газа. Кілька ракет вдарили по місту і передмістям.

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