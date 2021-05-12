ВВС Израиля разрушила дома трех лидеров ХАМАС: были частью террористической инфраструктуры

Конфликт Израиля и Палестины не утихает всю ночь. Армия обороны Израиля заявляет, что нанесла авиаудары по домам трех высокопоставленных лидеров ХАМАС в Секторе Газа.

Об этом сообщает Times of Israel .

В сообщении уточняется, что речь идет о лидерах ХАМАС - Бассем Исса (глава района Газа), Рафаа Саламех (глава района Хан-Юнис) и Мохаммад Язури (глава военной разведки ХАМАС).

В ЦАХАЛе заявляют, что их дома были "частью террористической инфраструктуры".

До этого пресс-служба Армии обороны Израиля уже сообщала, что в Секторе Газа было атаковано высотное здание ХАМАС, в котором, помимо прочего, располагались штабы этой организации.

В Секторе Газа пожаловались на атаку и заявили, что в здании были размещены квартиры, предприятия и стоматологическая клиника.