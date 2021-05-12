ВВС Израиля разрушила дома трех лидеров ХАМАС: были частью террористической инфраструктуры
Конфликт Израиля и Палестины не утихает всю ночь. Армия обороны Израиля заявляет, что нанесла авиаудары по домам трех высокопоставленных лидеров ХАМАС в Секторе Газа.
Об этом сообщает Times of Israel.
В сообщении уточняется, что речь идет о лидерах ХАМАС - Бассем Исса (глава района Газа), Рафаа Саламех (глава района Хан-Юнис) и Мохаммад Язури (глава военной разведки ХАМАС).
В ЦАХАЛе заявляют, что их дома были "частью террористической инфраструктуры".
До этого пресс-служба Армии обороны Израиля уже сообщала, что в Секторе Газа было атаковано высотное здание ХАМАС, в котором, помимо прочего, располагались штабы этой организации.
В Секторе Газа пожаловались на атаку и заявили, что в здании были размещены квартиры, предприятия и стоматологическая клиника.
Напомним, Военно-воздушные силы Израиля уничтожили лидеров ХАМАС. Сначала сообщали о том, что убиты два лидера этой организации.
Также сообщалось, что эта атака была ответом на ракетный обстрел Тель-Авива и других городов Израиля. В результате погибли люди, десятки жителей получили ранение.