Обострение в Афганистане: тысячи мирных жителей покинули дома

В Афганистане тысячи местных жителей переместили из своих домов из-за конфликта между правительственными войсками и террористической группировкой "Талибан" за город Кундуз. Боевики уже захватили районы вокруг города.

Директор департамента беженцев и репатриации Кундуза Гулам Сакхи Расули сообщил, что около 5000 семей были перемещены в результате боевых действий. Он добавил, что тысячи семей бежали из провинции.

Боевики уже захватили районы вокруг города, который за последние годы по меньшей мере дважды попадал под их контроль.