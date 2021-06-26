Байден планирует эвакуировать афганцев, которые сотрудничали с военными США

США планирует эвакуировать из Афганистана местных жителей, которые сотрудничали с американскими военными. Такое заявление сделал президент США Джо Байден .

Такое решение последовало после призывов к незамедлительным действиям от законодателей и дипломатов с обеих сторон, ветеранов войны в Афганистане, афганцев, которые рисковали своей жизнью, чтобы поддержать американских солдат.

"Те, кто помог нам, не останутся без внимания", - сказал Байден.

Афганцы работали переводчиками или выполняли другую работу, помогая военным США в Афганистане. Они столкнулись с угрозой возмездия со стороны талибов после того, как США заявили о выводе войск.

Байден отметил, что США уже начали процесс помощи афганским партнерам. Но не уточнил, в какую страну они будут перемещены.

Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Джалина Портер заявила, что эвакуированы будут 18 000 афганцев, которые уже состоят очереди на выдачу специальных иммиграционных виз.