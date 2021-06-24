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Польша начала вывод своего контингента в составе миссии НАТО из Афганистана

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Варшава, Четверг 24 июня 2021 17:05
Польша начала вывод своего контингента в составе миссии НАТО из Афганистана Фото: президент Польши Анджей Дуда (flickr.com/andrzej_duda)
Автор: РБК-Украина

Польша начала вывод своего военного контингента из Афганистана в рамках миссии НАТО. Сегодня ночью в страну вернутся первые польские военные.

Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда в Twitter.

"В соответствии с решениями союзников, мы решили не продлевать миссию польского военного контингента в Афганистане. В конце июня, спустя 20 лет, мы завершим военное участие в крупнейшей операции НАТО в истории. Сегодня вечером первые польские солдаты вернутся в страну", - написал он.

Напомним, ранее Украина вывела своих военнослужащих из Афганистана. Они принимали участие в миссии НАТО "Решительная поддержка".

Кроме того, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты вывели более половины своих войск из Афганистана.

При этом союзники в Европе просили Вашингтон отложить вывод войск из Афганистана. Они хотят больше времени и поддержки для ухода из страны.

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Польша военные Афганистан
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