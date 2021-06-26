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Загострення в Афганістані: тисячі мирних жителів покинули домівки

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Афганістан, Субота 26 червня 2021 23:43
Загострення в Афганістані: тисячі мирних жителів покинули домівки Фото: бойовики вже захопили райони навколо міста(flickr)
Автор: Даша Харченко

В Афганістані тисячі місцевих жителів перемістили зі своїх домівок через конфлікт між урядовими військами та терористичним угрупованням "Талібан" за місто Кундуз. Бойовики вже захопили райони навколо міста.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Директор Департаменту біженців та репатріації Кундуза Гулам Сакхі Расулі повідомив, що близько 5000 сімей були переміщені в результаті бойових дій. ВІн додав, що тисячі сімей втекли з провінції.

Бойовики вже захопили райони навколо міста, яке за останні роки щонайменше двічі потрапляло під їхній контроль.

Раніше повідомлялось, що США планує евакуювати з Афганістану місцевих жителів, які співпрацювали з американськими військовими. Таку заяву зробив президент США Джо Байден.

Нагадаємо, що президент США Байден пообіцяв партнерство і підтримку Афганістану. Але виведення військ все ж відбудеться.

Раніше повідомлялося, що США залишать 650 військових в Афганістані після виведення військ.

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