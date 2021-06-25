США могут оставить 650 военных в Афганистане после вывода войск

Соединенные Штаты оставят в Афганистане около 650 военных после завершения вывода своих войск из страны. Они останутся для обеспечения безопасности дипломатов.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники из числа американских официальных лиц .

Ранее сообщалось, что Турция планирует обеспечивать безопасность кабульского аэропорта после вывода американского контингента из Афганистана.

Кроме того, Вашингтон планирует временно сохранить несколько сотен солдат в аэропорту Кабула для помощи турецким военнослужащим.

Напомним, после вывода из Афганистана иностранного контингента армия страны готовится к атакам талибов. Они окружают позиции силовиков и вторгаются на территории, контролируемые правительством.

Отметим, союзники США в Европе просили отложить отвод американских войск из Афганистана. Им нужно больше времени и поддержки для ухода.

Как сообщало РБК-Украина, есть риск, что Афганистан станет убежищем для террористов после отвода войск НАТО. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.