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Обошлось без потерь: боевики на Донбассе снова применили запрещенное оружие

Новина українською →
Украина, Пятница 15 октября 2021 08:02
Обошлось без потерь: боевики на Донбассе снова применили запрещенное оружие Фото: боевики снова применили оружие, запрещенное Минском (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Боевики 3 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, 14 октября. При этом они использовали вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Вблизи Пивденного оккупанты вели огонь по позициям наших воинов из станковых противотанковых гранатометов. В районе Новолуганского позиции украинских бойцов враг обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также в районе Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Как известно, применение минометов калибра 120 мм запрещено минскими договоренностями.

За прошедшие сутки в рядах наших воинов потерь нет.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - уточнили в ООС.

Напомним, что боевики на Донбассе размещают тяжелую технику. ОБСЕ заметила танки, "Грады", гаубицы, пушки и другое вооружение в Луганской области.

Ранее сообщалось, что на Донбасс прибыл "гумконвой" из России на оккупированные территории. Украина объяснила, почему против такой "помощи".

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