Боевики размещают тяжелую технику на Донбассе: ОБСЕ заметила танки и "Грады"

Боевики размещают тяжелую военную технику на Донбассе . Ее заметили наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ОБСЕ за 14 октября.

ОБСЕ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода на неподконтрольной украинскому правительству территории: 1 реактивную систему залпового огня "Град", 5 гаубиц ("Акация", "Гвоздика", "Лягушка", "Мста-Б", Д-20) и 1 противотанковую пушку "Рапира". Ее засек беспилотник ОБСЕ на взлетно-посадочной полосе аэродрома вблизи н. п. Переможное.

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения ОБСЕ обнаружила на том же аэродроме 2 зенитных ракетных комплекса, 2 миномета и 2 танка (Т-72, Т-64).

Также наблюдатели отметили признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. Вблизи н.п. Нижнее Лозовое (Донецкая область) боевики разместили зенитную установку, а в поселке Долгое недалеко от Луганска - 4 боевые машины пехоты.