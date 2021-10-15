Обійшлося без втрат: бойовики на Донбасі знову застосували заборонену зброю

Бойовики 3 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі за минулу добу, 14 жовтня. При цьому вони використовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Поблизу Південного окупанти вели вогонь по позиціях наших воїнів зі станкових протитанкових гранатометів. У районі Новолуганського позиції українських бійців ворог обстріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Також в районі Катеринівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів. Як відомо, застосування мінометів калібру 120 мм заборонено мінськими домовленостями. За минулу добу в лавах наших воїнів втрат немає. "Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - уточнили в ООС.