ru ua
Пт, 15 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Обійшлося без втрат: бойовики на Донбасі знову застосували заборонену зброю

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 15 жовтня 2021 08:02
Обійшлося без втрат: бойовики на Донбасі знову застосували заборонену зброю Фото: бойовики знову застосували зброю, заборонену Мінськом (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики 3 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі за минулу добу, 14 жовтня. При цьому вони використовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Поблизу Південного окупанти вели вогонь по позиціях наших воїнів зі станкових протитанкових гранатометів. У районі Новолуганського позиції українських бійців ворог обстріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Також в районі Катеринівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів. Як відомо, застосування мінометів калібру 120 мм заборонено мінськими домовленостями.

За минулу добу в лавах наших воїнів втрат немає.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - уточнили в ООС.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі розміщують важку техніку. ОБСЄ помітила танки, "Гради", гаубиці, гармати та інше озброєння в Луганській області.

Раніше повідомлялося, що на Донбас прибув "гумконвой" з Росії на окуповані території. Україна пояснила, чому проти такої "допомоги".

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
В Україні виявили ще понад 13 600 випадків коронавірусу
В Україні виявили ще понад 13 600 випадків коронавірусу
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України