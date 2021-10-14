ru ua
Чт, 14 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Боевики десять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, ранен военный

Новина українською →
Донбасс, Четверг 14 октября 2021 07:57
Боевики десять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, ранен военный Фото: боевики открывали огонь на Донбассе (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

За прошедшие сутки, 13 октября, боевики десять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате обстрела военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Военному предоставили медицинскую помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Вблизи Шумов враг вел огонь из стрелкового оружия. Неподалеку Попасной враждебные вооруженные формирования обстреливали позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов. В районе Катериновки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Марьинки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Причепиловка наемники вели обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Водяного враг применил гранатометы различных систем и стрелкового оружия. В сторону населенного пункта Новотошковское оккупанты дважды осуществили обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новоалександровки обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Позиции украинских воинов возле Новотроицкого враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения.

С начала суток, 14 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в последнем отчете ОБСЕ говорится, что ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения на востоке Украины считается "близкой к нестабильной". Хотя за последние две недели наблюдалось незначительное снижение числа нарушений режима прекращения огня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс ООС
NEWS
Рост продолжается: в Украине выявили еще почти 19 тысяч случаев COVID
Рост продолжается: в Украине выявили еще почти 19 тысяч случаев COVID
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине