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Россия направила на Донбасс 103-й "гумконвой". Украина ответила нотой протеста

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Киев, Четверг 14 октября 2021 11:11
Россия направила на Донбасс 103-й "гумконвой". Украина ответила нотой протеста Фото: "гуманитарный конвой" (dan-news.info)
Автор: Илона Свиридова

Российская Федерация направила на оккупированный Донбасс 103-й так называемый "гуманитарный конвой". Министерство иностранных дел ответило нотой протеста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД.

Сообщается, что сегодня Россия в очередной раз проигнорировала предостережения Украины и без ее согласия, с нарушением законодательства направила на оккупированные территории "гуманитарный конвой".

Перемещение произошло через неподконтрольные участки государственной границы, через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

"Отсутствие законных оснований невозможным предусмотрено украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины", - говорится в заявлении.

В связи с этим МИД направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием прекратить действия против суверенитета Украины.

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