Оборванные ЛЭП, поваленные деревья и жертва стихии: последствия урагана в Украине

С 24 февраля в Украине бушует штормовой ветер. Многие регионы пострадали от непогоды. Ураганные порывы ветра срывали крыши и валили деревья, из-за чего несколько человек пострадало и одна женщина погибла. Подробно о последствиях стихии - на РБК-Украина.

Одесская область

На Одесщине непогода оставила без света 145 населенных пунктов. Последствия урагана в самом городе оказались смертельными для 69-летней женщины. На нее упало дерево на перекрестке на ул. Неженской и переулка Маланова. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Ветер скоростью 30 м/с сорвал кровлю с 17 зданий, среди которых школы, жилые дома, больница, магазин.

Ураган повалил 161 дерево в Одесской области, было повреждено 112 автомобилей. Так, в приморском районе Одессы ветер отшвырнул металлоконструкцию остановки к парковке торгового центра, повредив несколько авто.

Фото: Последствия урагана в Одессе (facebook.com DSNSODE)

В днестровских плавнях ураган спровоцировал масштабный пожар. Сильный ветер раздул огонь в заповедной зоне вдоль лимана. К ночи площадь возгорания увеличилась до 15 га, но утром пожар потух сам.

Шторм в Одессе обнажил морское дно. Местные жители наблюдали, как под силой ветра вода отступила от пляжа на 10 метров.

Кроме того, на автомобильных трассах из-за урагана образовались заносы из земли. Для расчистки дорог на трассе Одесса-Киев была задействована снегоуборочная техника.

Фото: Из-за шторма вода отступила с пляжей (dumskaya.net)

Николаевская область

Разрушительный циклон в Николаеве повредил пешеходный понтонный мост. Конструкция не была достаточно закреплена цепями, поэтому ветер оторвал ее от берега.

В то же время на заводе “Океан” столкнулись два огромных кораблестроительных крана. Один из подъемных механизмов весом 900 тонн ветер сорвал с места, после этого он врезался в другой кран и протащил его.

В городе ветер повалил около 300 деревьев, были оборваны линии электропередач, сорваны крыши с 75 зданий, в т.ч. с казармы 79-й аэромобильной бригады. Ремонта требуют 24 школы и 8 детсадов.

На николаевском мусорном полигоне ветер разворошил горы мусора, в результате чего отходы разнесло по дороге, мусор повис на деревьях.

Херсонская область

Жертвами урагана "Юлия" в Херсоне стало 5 местных жителей. Молодая девушка получила серьезные повреждения после того, как в нее попал кусок металла, оторванный ветром.

С черепно-мозговыми травмами от удара кусками кровли были доставлены в больницу 20-летний парень и пожилая женщина. 68-летняя пострадавшая находится в коме. Поваленное дерево травмировало школьницу, девочка также находится в больнице в тяжелом состоянии.

Фото: Ураган в Херсоне (dsns.gov.ua)

Сумская область

В Сумскую область циклон принес метель. 24 февраля снегом завалило городские дороги. Из-за того, что техника не успевала расчищать проезжую часть, в Сумах произошло 11 ДТП.

Две маршрутки столкнулись, но обошлось только механическими повреждениями. Водитель еще одной маршрутки врезался в ограждение, в результате один пассажир обратился за медицинской помощью.

Фото: ДТП с маршруткой в Сумах (facebook.com UA.National.Police)

Движение троллейбусов было остановлено из-за обледенения контактной сети. Снегопад повалил дерево, перекрыв движение к Набережной улице.

Львовская область

Ураган оставил без электричества 70 населенных пунктов во Львовской области. Поваленные ветром деревья не только сорвали линии электропередач, но также заблокировали проезд железнодорожного транспорта. В результате, 24 февраля сбился график движения 5 поездов, которые следовали через Львовскую область.

Ивано-Франковская область

Один пострадавший от последствий урагана был доставлен в больницу в Ивано-Франковске. Ветер повалил дерево на пассажирский автобус, ветками было повреждено боковое стекло, в результате чего травмы получил 62-летний мужчина.

Ураган уничтожил мурал "Україна єдина" на ул. Мазепы. Панно размером 50 кв. м занимало всю стену здания.

Фото: Уничтоженный ветром мурал (facebook.com nashabatkivshchyna)

Всего за 24 февраля непогода оставила без света 504 населенных пункта в 12 регионах Украины. Ветер повредил 56 жилых домов и 93 здания социально-бытовой сферы в 9 областях.

Стоит отметить, что штормовой ветер не прекратится и 25 февраля. По всей территории Украины, кроме северных областей, объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях возможен снег с дождем.