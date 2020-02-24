Фото: последствия непогоды в Украине (dsns.gov.ua)

Частично повреждены кровли 17 частных жилых домов в 6 областях

В Херсоне сегодня, 24 февраля, в результате непогоды, которая стала причиной падения дерева, было травмировано ребенка 2007 года рождения. Ребенка госпитализировали в больницу, говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Сообщается, что по состоянию на 17:00 24 февраля в результате непогоды в Херсоне дерево упало на ребенка 2007 года рождения. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Также отмечается, что были частично повреждены кровли 17 частных жилых домов и 19 объектов социально-бытовой сферы в 6 областях: Одесской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Винницкой.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в виде порывов ветра, в некоторых областях Украины произошло частичное свержения деревьев на дороги. Для уборки этих деревьев, которые препятствуют движению автотранспорта, привлекаются подразделения ГСЧС", - говорится в сообщении.

В тоже время, Украинский гидрометцентр напоминает, что в связи с перемещением активного циклона, в юго-восточных областях 24 февраля ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В Украине (кроме северо-восточной части) будет наблюдаться сильный ветер 25-28 м/с, в Карпатах пройдет снег, а порывы ветра будут достигать 40 м/с. 25 февраля в Украине, кроме северных областей, порывы ветра 15-20 м/сек.

Отметим, что в Херсоне из-за непогоды был закрыт международной аэропорт.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине обесточен 251 населенный пункт в 7 областях: Львовская - 70, Ивано-Франковская - 69, Тернопольская - 65, Волынская - 23, Черновицкая - 12, Житомирская - 11 и Ровенская - 1.