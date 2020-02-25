Обірвані ЛЕП, повалені дерева і жертва стихії: наслідки урагану в Україні

З 24 лютого в Україні бушує штормовий вітер. Багато регіонів постраждали від негоди. Ураганні пориви вітру зривали дахи і валили дерева, через що кілька людей постраждало і одна жінка загинула. Детально про наслідки стихії - на РБК-Україна.

Одеська область

На Одещині негода залишила без світла 145 населених пунктів. Наслідки урагану в самому місті виявилися смертельними для 69-річної жінки. На неї впало дерево на перехресті на вул. Неженської та провулку Маланова. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Вітер швидкістю 30 м/с зірвав покрівлю з 17 будівель, серед яких школи, житлові будинки, лікарня, магазин.

Ураган повалив 161 дерево в Одеській області, було пошкоджено 112 автомобілів. Так, в приморському районі Одеси вітер відкинув металоконструкцію зупинки до парковки торгового центру, пошкодивши кілька авто.

Фото: Наслідки урагану в Одесі (facebook.com DSNSODE)

У дністровських плавнях ураган спровокував масштабну пожежу. Сильний вітер роздув вогонь у заповідній зоні уздовж лиману. До ночі площа загоряння збільшилася до 15 га, але вранці пожежа згасла.

Шторм в Одесі оголив морське дно. Місцеві жителі спостерігали, як під силою вітру вода відступила від пляжу на 10 метрів.

Крім того, на автомобільних трасах через ураган утворилися замети із землі. Для розчищення доріг на трасі Одеса-Київ була задіяна снігоприбиральна техніка.

Фото: Через шторм вода відступила з пляжів (dumskaya.net)

Миколаївська область

Руйнівний циклон в Миколаєві пошкодив пішохідний понтонний міст. Конструкція не була достатньо закріплена ланцюгами, тому вітер відірвав її від берега.

У той же час на заводі "Океан" зіткнулися два величезних кораблебудівних крана. Один з підйомних механізмів вагою 900 тонн вітер зірвав з місця, після цього він врізався в інший кран і протягнув його.

У місті вітер повалив близько 300 дерев, були обірвані лінії електропередач, зірвані дахи з 75 будинків, в т.ч. з казарми 79-ї аеромобільної бригади. Ремонту потребують 24 школи і 8 дитсадків.

На миколаївському сміттєвому полігоні вітер розворушив гори сміття, в результаті чого відходи рознесло по дорозі, сміття повисло на деревах.

Херсонська область

Жертвами урагану "Юлія" в Херсоні стало 5 місцевих жителів. Молода дівчина отримала серйозні ушкодження після того, як в неї потрапив шматок металу, відірваний вітром.

З черепно-мозковими травмами від удару шматками покрівлі були доставлені в лікарню 20-річний хлопець і жінка похилого віку. 68-річна потерпіла знаходиться в комі. Повалене дерево травмувало школярку, дівчинка також знаходиться в лікарні у важкому стані.

Фото: Ураган в Херсоні (dsns.gov.ua)

Сумська область

У Сумську область циклон приніс заметіль. 24 лютого снігом завалило міські дороги. Через те, що техніка не встигала розчищати проїжджу частину, в Сумах відбулося 11 ДТП.

Дві маршрутки зіткнулися, але обійшлося тільки механічними пошкодженнями. Водій ще однієї маршрутки врізався в огорожу, в результаті один пасажир звернувся за медичною допомогою.

Фото: ДТП з маршруткою у Сумах (facebook.com UA.National.Police)

Рух тролейбусів було зупинено через обмерзання контактної мережі. Снігопад повалив дерево, перекривши рух до Набережної вулиці.

Львівська область

Ураган залишив без електрики 70 населених пунктів у Львівській області. Повалені вітром дерева не тільки зірвали лінії електропередач, але також заблокували проїзд залізничного транспорту. В результаті, 24 лютого стався збій у графіку руху 5 поїздів, які прямували через Львівську область.

Івано-Франківська область

Один постраждалий від наслідків урагану був доставлений в лікарню в Івано-Франківську. Вітер повалив дерево на пасажирський автобус, гілками було пошкоджено бокове скло, в результаті чого травми отримав 62-річний чоловік.

Ураган знищив мурал "Україна єдина" на вул. Мазепи. Панно розміром 50 кв. м займало всю стіну будівлі.

Фото: Знищений вітром мурал (facebook.com nashabatkivshchyna)

Всього за 24 лютого негода залишила без світла 504 населених пункти в 12 регіонах України. Вітер пошкодив 56 житлових будинків та 93 будівлі соціально-побутової сфери в 9 областях.

Варто відзначити, що штормовий вітер не припиниться і 25 лютого. На всій території України, крім північних областей, оголошено штормове попередження. Очікуються пориви вітру 15-20 м/с, в західних областях можливий сніг з дощем.