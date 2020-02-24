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Из-за непогоды в Одессе погиб человек

Новости » Происшествия     24.02.2020 - 14:05
Из-за непогоды в Одессе погиб человек
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Огромный ствол упал на женщину около 60 лет

Из-за непогоды в Одессе погиб человек, на которого упало дерево. Об этом сообщает издание "Думская".

Как отмечается, на женщину около 60 лет упало дерево. На место приехала скорая помощь, а после сотрудники полиции и оперативно-следственная группа.

В пресс-службе ГУНП в Одесской области информацию о погибшей женщине "Думской" подтвердили.

РБК-Украина писало, что сегодня в Одессе из-за сильного ветра падают деревья, в городе много поврежденных машин, а также не ходят трамваи. На улице Марсельской ветром снесло остановку, а на Куяльнике - крышу с заводского здания.

Отметим, из-за урагана "Юля" спасатели настаивают на усилении мер собственной безопасности и призывают граждан без лишней необходимости не выходить на улицу.

Ранее сообщалось, что погода в Украине 24 февраля резко ухудшилась, объявлено штормовое предупреждение, сильные дожди и метели. Сегодня, кроме северо-восточной части, сильный ветер 25-28 м/с.

Синоптики сообщали, что в связи с перемещением активного циклона, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью 24 февраля в западных, днем в юго-восточных областях местами значительные осадки.

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