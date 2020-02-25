В Украине объявлено штормовое предупреждение

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Порывы ветра достигнут 15-20 м/с

Погода в Украине 25 февраля ухудшилась, в Украине, кроме северных областей, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

"По сообщению Укргидрометцентра, 25 февраля в Украине, кроме северных областей, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе "Укравтодора" сообщают, что по состоянию на 6 утра местами небольшой снег в Закарпатской и Львовской, снег с дождем в Черкасской и Луганской, дожди в Волынской, Запорожской и Донецкой областях, на остальной территории без осадков.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в Закарпатской области местами заснеженное, в Хмельницкой и Киевской областях местами гололедица.

В результате прохождения активного циклона за прошедшие сутки (24.02), что сопровождалось выпадением снега (до 10 см) в северных и северо-восточных областях, на дорогах государственного значения выполняются работы по очистке покрытия от снега, проводится обработка противогололедными материалами.

Напомним, вчера из-за непогоды в Украине в некоторых областях частично повалены деревья на дороги, а также сорваны крыши зданий. В результате этого погиб человек и четверо людей пострадали.