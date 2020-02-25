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Последствия непогоды в Украине: один человек погиб, четверо пострадали

Новости » Происшествия     25.02.2020 - 08:26
Последствия непогоды в Украине: один человек погиб, четверо пострадали
Фото: поваленное дерево (dsns.gov.ua)

Также по состоянию на сегодня остаются обесточенными 504 населенных пункта в 12 областях

Из-за непогоды в Украине погиб один человек и четверо травмированы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что травмировались люди в городах Херсон, Кропивницкий, Ивано-Франковск и Запорожье. Также один человек погиб в Одессе. Частично повреждены кровли 56 жилых домов и 93 объектов социально-бытовой сферы в 9 областях (Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Тернопольской и Черновицкой).

Подразделениями ГСЧС осуществлено 211 выездов для оказания помощи населению, убрано 239 поваленных деревьев. Всего привлекалось 774 человек личного состава и 208 единиц техники ГСЧС.

Кроме того, по состоянию на сегодня остаются обесточенными 504 населенных пункта в 12 областях, а именно: Николаевская - 147, Одесская - 124, Днепропетровска - 69, Херсонская - 52, Запорожская 41, Донецк - 25, Полтавская - 11, Винницкой - 11, Сумской - 8, Кировоградская - 8, Черновицкая - 5 и Луганска - 3. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, вчера в результате непогоды, которая стала причиной падения дерева, был травмирован ребенок 2007 года рождения, которого госпитализировали в больницу.

Также в Херсоне из-за непогоды был закрыт международной аэропорт.

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