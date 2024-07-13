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Оборонці неба України збили майже усі "Шахеди", останній "втік" до Білорусі

Фото: Микола Олещук, командувач Повітряних сил України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ були збиті майже усі дрони-камікадзе, які російські загарбники застосували для ударів по території України цієї ночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколу Олещука.

Зазначається, що окупанти у ніч проти 13 липня під час повітряного нападу запустили по Україні 5 ударних безпілотників типу "Шахед"  із Приморсько-Ахтарська (Російська Федерація).

Робота ППО

"Чотири ворожі БпЛА збито підрозділами мобільних вогневих груп у Донецькій та Харківській областях", - розповів генерал.

Він уточнив, що п'ятий "Шахед", який не був ліквідований внаслідок роботи ППО, вилетів з України у бік Білорусі.

"П’ятий - вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі", - йдеться в публікації командувача ПС у Telegram.

Нічна атака дронів

Нагадаємо, пізно ввечері 12 липня в Повітряних силах заявили про фіксацію ворожих дронів-камікадзе над територією України. У низці областей була оголошена повітряна тривога.

Вже вранці війскові повідомили про роботу ППО в Дніпропетровській області через ударні безпілотники противника, що прямували у бік Кіровоградської області.

"Шахеди" залітають в Білорусь

Варто зауважити, що нинішній випадок, коли запущений росармією під час повітряної атаки по України дрон-камікадзе "ретирувався" на територію Білорусі - не перший.

Так, вчора через аналогічний епізод із "заблукалим" "Шахедом" 
 білоруські Збройні сили піднімали авіацію.

За даними "Білорускі Гаюн", 12 липня щонайменше 1 годину  російський БпЛА перебував у повітряному просторі Білорусі - безпілотник зайшов з Чернігівської області в районі селища Лоїв й взяв курс на північний захід.

До слова, раніше у "Центрі національного спротиву" повідомили, що білоруські силові відомства, щоб показати Китаю свою "силу", можуть готувати провокації під чужим прапором в прикордонній зоні з Україною.

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Повітряні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів