В низці областей оголошено тривогу через російську атаку "Шахедами"

Ввечері у п'ятницю, 12 липня, росіяни запустили в напрямку України ударні дрони типу Shahed-131/136.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Близько 23:00 військові повідомили про рух групи "Шахедів" на межі Донецької та Дніпропетровської областей північним курсом. Згодом у ЗСУ повідомили про рух "Шахедів" курсом на Харківську область. Станом на зараз карта повітряних тривог виглядає так: Джерело: Карта повітряних тривог (t.me/alarmukraine)