В низці областей оголошено тривогу через російську атаку "Шахедами"
Ввечері у п'ятницю, 12 липня, росіяни запустили в напрямку України ударні дрони типу Shahed-131/136.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Близько 23:00 військові повідомили про рух групи "Шахедів" на межі Донецької та Дніпропетровської областей північним курсом.
Згодом у ЗСУ повідомили про рух "Шахедів" курсом на Харківську область.
Станом на зараз карта повітряних тривог виглядає так:
Джерело: Карта повітряних тривог (t.me/alarmukraine)
Повітряна атака на Україну
В ніч на 12 липня, агресор традиційно атакував Україну дронами типу "Шахед". У Білорусі підіймали авіацію через безпілотник, що "заблукав".
Впродовж минулої ночі сили ППО знищили 11 безпілотників у низці південних, центральних та західних областей України.
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