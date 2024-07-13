Защитники неба Украины сбили почти все "Шахеды", последний "сбежал" в Беларусь

Отмечается, что оккупанты в ночь на 13 июля во время воздушного нападения запустили по Украине 5 ударных беспилотников типа "Шахед" из Приморско-Ахтарска (Российская Федерация).

Работа ПВО

"Четыре вражеских БпЛА сбиты подразделениями мобильных огневых групп в Донецкой и Харьковской областях", - рассказал генерал.

Он уточнил, что пятый "Шахед", не ликвидированный в результате работы ПВО, вылетел из Украины в сторону Беларуси.

"Пятый - вышел из воздушного пространства Украины в направлении Гомельской области Беларуси", - говорится в публикации командующего ВС в Telegram.

Ночная атака дронов

Напомним, поздно вечером 12 июля в Воздушных силах заявили о фиксации вражеских дронов-камикадзе над территорией Украины. В ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

Уже утром военные сообщили о работе ПВО в Днепропетровской области из-за ударных беспилотников противника, которые направлялись в сторону Кировоградской области.

"Шахеды" залетают в Беларусь

Следует отметить, что нынешний случай, когда запущенный росармией во время воздушной атаки по Украине дрон-камикадзе "ретировался" на территорию Беларуси - не первый.

Так, вчера из-за аналогичного эпизода с "заблудившимся" ​​"Шахедом"

белорусские Вооруженные силы поднимали авиацию.

По данным "Белорусские Гаюн", 12 июля не менее 1 часа российский БпЛА находился в воздушном пространстве Беларуси - беспилотник зашел из Черниговской области в районе поселка Лоев и взял курс на северо-запад.

К слову, ранее в "Центре национального сопротивления" сообщили, что белорусские силовые ведомства, чтобы показать Китаю свою "силу", могут готовить провокации под чужим флагом в приграничной зоне с Украиной.