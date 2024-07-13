У Дніпропетровській області чутно вибухи. Працює ППО по "Шахедах"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 7:09, мапа повітряних тривог виглядає так:

"Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині. Рухаються у бік Кіровоградщини. Працює ППО!", - йдеться у повідомленні.

Нічна атака та ситуація на фронті

Нагадаємо, ввечері 12 липня, росіяни запустили в напрямку України ударні безпілотники типу "Шахед". Під ударом опинилися південні та східні області.

Військові агресора намагаються відтворити морські дрони по уламках знищених під час ударів дронів.

За даними ISW, російські загарбники мали успіх на Авдіївському напрямку та в районі адміністративного кордону двох областей.

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