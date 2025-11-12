UA

Оборонний завод та склад боєприпасів. У Генштабі розповіли про нові "діп-страйки"

Фото: ЗСУ атакували оборонний завод та склад боєприбасів росіян (facebook.com/14RegARMY)
Автор: Константин Широкун

ЗСУ атакували оборонний завод "Ставролєн" у Будьоновську Ставропольського краю РФ, а також склад боєприпасів у тимчасово окупованому Новому Світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ.

"В рамках зниження можливостей виробництва нафтохімічної продукції для потреб воєнно-промислового комплексу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру ТОВ "Ставролєн" (Будьоновськ, Ставропольський край, РФ)", - зазначили у Генштабі.

Зазначається, що завод має повний цикл переробки вуглеводневої сировини та випускає полімери для виробництва композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнень та ізоляції для різного роду техніки армії РФ. Серед іншого він виробляє і складові частини до дронів.

На місці влучання зафіксовані численні вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.

Окрім того, з метою зниження наступальних спроможностей противника, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території в Новому Світі Донецької області.

Що кажуть у ССО

"У ніч на 12 листопада підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій здійснили успішне вогневе ураження нафтохімічного підприємства "Ставролєн", - йдеться у повідомленні ССО ЗСУ.

Повідомляється, що кілька дронів досягли своєї цілі. Влучання, зокрема, підтверджують місцеві жителі в соціальних мережах. Водночас місцева влада заявляє про загорання внаслідок падіння уламків.

Удари по оборонній інфраструктурі РФ

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України спільно з іншими силами безпеки та оборони завдала удару по нафтотерміналу в російському порту Туапсе (Краснодарський край).

Також ми писали, що у ніч на 2 листопада невідомі дрони знову масовано атакували Росію. На звуки безпілотників і вибухи скаржилися росіяни щонайменше з кількох регіонів РФ. Пізніше стало відомо, що під атакою в Росії перебували електричні підстанції.

Як пояснив згодом Генштаб ЗСУ, у ніч на 1 листопада Сили оборони України завдали вогневого ураження по інфраструктурі "РН-Туапсинського нафтопереробного заводу" у Краснодарському краї Росії.

