Оборонный завод и склад боеприпасов. В Генштабе рассказали о новых "дип-страйках"

"В рамках снижения возможностей производства нефтехимической продукции для нужд военно-промышленного комплекса российского агрессора подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру ООО "Ставролен" (Буденновск, Ставропольский край, РФ)", - отметили в Генштабе.

Отмечается, что завод имеет полный цикл переработки углеводородного сырья и выпускает полимеры для производства композитных материалов, корпусных деталей, уплотнений и изоляции для разного рода техники армии РФ. Среди прочего он производит и составные части к дронам.

На месте попадания зафиксированы многочисленные взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются.

Кроме того, с целью снижения наступательных возможностей противника, поражен склад боеприпасов на временно оккупированной территории в Новом Свете Донецкой области.

Что говорят в ССО

"В ночь на 12 ноября подразделения Deep Strike Сил специальных операций осуществили успешное огневое поражение нефтехимического предприятия "Ставролен", - говорится в сообщении ССО ВСУ.

Сообщается, что несколько дронов достигли своей цели. Попадание, в частности, подтверждают местные жители в социальных сетях. В то же время местные власти заявляют о возгорании в результате падения обломков.