Оборонний завод у Санкт-Петербурзі спалахнув після вибуху (відео)

Пізніше в СБУ розповіли деталі спільної операції із ЗСУ та ГУР. Окрім "Кронштадта", ударів зазнали 15-й арсенал ВМФ РФ у Ленінградській області та нафтобаза "Усть-Лабинськ" у Краснодарському краї. На території нафтобази спалахнули щонайменше три резервуари з паливом.

Зазначимо, вранці 3 червня Сили оборони провели масштабну атаку на військові об’єкти у Ленінградській області. Під удар потрапив порт Кронштадт - атаку здійснили в день відкриття Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму.