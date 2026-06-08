Оборонный завод в Санкт-Петербурге вспыхнул после взрыва (видео)

Позже в СБУ рассказали детали совместной операции с ВСУ и ГУР. Кроме "Кронштадта", ударам подверглись 15-й арсенал ВМФ РФ в Ленинградской области и нефтебаза "Усть-Лабинск" в Краснодарском крае. На территории нефтебазы вспыхнули по меньшей мере три резервуара с топливом.

Отметим, утром 3 июня Силы обороны провели масштабную атаку на военные объекты в Ленинградской области. Под удар попал порт Кронштадт - атаку осуществили в день открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума.