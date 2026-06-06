Сили оборони підпалили нафтовий хаб і арсенал ракет у Ленобласті, - Генштаб
Сили оборони України в ніч на 6 червня уразили дві нафтобази в районі Санкт-Петербурга, арсенал боєприпасів у Ленінградській області, а також низку об'єктів противника в зоні бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Удари по нафтовій інфраструктурі під Петербургом
5 червня та в ніч на 6 червня українські підрозділи завдали ураження по нафтобазі "Петергофская" в місті Ломоносов Ленінградської області. На об'єкті зафіксували влучання, вибух і займання.
Окремою ціллю став нафтовий термінал "Несте" в тому ж місті. У районі терміналу спалахнула пожежа, результати ураження уточнюються.
"Термінал є вузловим об'єктом розподілу нафтопродуктів (бензин, дизель) у північно-західному регіоні Росії. Одноразовий об'єм зберігання - 40 000 кубічних метрів світлих нафтопродуктів", - йдеться у повідомленні Генштабу.
Арсенал у Великій Іжорі
Під удар також потрапив арсенал комплексу зберігання ракетного озброєння, боєприпасів і військового майна 1060-го Центру матеріально-технічного забезпечення в селищі "Большая Іжора" Ленінградської області. На об'єкті зафіксували вибухи, вторинну детонацію та пожежу.
Об'єкти противника на фронті та в прикордонні
Українські військові вдарили по командно-спостережному пункту російського підрозділу в районі Малинівки на Бєлгородщині та по складу матеріально-технічних засобів у районі Караїчного Луганської області.
Серед уражених об'єктів - пункти управління безпілотниками противника:
- у районах Воскресенки та Одрадного на Донеччині;
- у районах Новофедорівки та Залізничного на Запоріжжі.
Удари також було завдано по районах зосередження особового складу окупантів - поблизу Покровська та Родинського на Донеччині, Петропавлівки на Харківщині, а також Тьоткіного й Анатоліївки Курської області рф.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 6 червня дрони Сил спеціальних операцій уразили пункт базування "Кронштадт" Балтійського флоту РФ під Санкт-Петербургом. Президент Володимир Зеленський заявив, що безпілотники подолали близько 1000 км до регіону Петербурга.
Згодом у СБУ розкрили подробиці спільної операції з ЗСУ та ГУР - під удар потрапили також 15-й арсенал ВМФ РФ у Ленінградській області та нафтобаза "Усть-Лабинськ" у Краснодарському краї.
На останній загорілися щонайменше три резервуари з нафтопродуктами.