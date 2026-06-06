Українські військові ударили по важливій нафтобазі "Усть-Лабінськ" на Кубані
Служба безпеки України спільно із Силами оборони України та Головним управлінням розвідки завдала ударів по низці важливих військових і логістичних об'єктів на території Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Служби безпеки України в Telegram.
За даними СБУ, під удар потрапили 15-й арсенал Військово-морського флоту РФ у Ленінградській області, Кронштадтська військово-морська база, а також нафтобаза "Усть-Лабінськ" у Краснодарському краї.
Після атаки на 15-й арсенал ВМФ РФ на об'єкті виникла пожежа та почалася вторинна детонація. На складах зберігаються ракети та боєприпаси. У місцевих чатах також з'явилися повідомлення про можливу евакуацію жителів прилеглих населених пунктів.
Крім того, займання зафіксували в районі Кронштадтської військово-морської бази та Кронштадтського морського заводу. Ці об'єкти забезпечують діяльність корабельного угруповання Росії в Балтійському морі.
Окремою ціллю стала нафтобаза "Усть-Лабінськ" у Краснодарському краї. За даними СБУ, після серії вибухів там спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив щонайменше три резервуари з нафтопродуктами.
"Ця нафтобаза є важливим тиловим вузлом зберігання та постачання пального для російських військ на південному та східному напрямках", - зазначено в Службі безпеки.
Також там наголосили, що подібні операції послаблюють можливості Балтійського флоту РФ, оскільки уражені об'єкти використовуються для зберігання боєприпасів, ремонту та забезпечення бойової діяльності кораблів
"Їх виведення з ладу ускладнює логістику противника, знижує боєготовність флоту та обмежує можливості росії діяти в Балтійському регіоні", - підсумували в СБУ.
Нагадаємо, у ніч на 6 червня українські дрони атакували військово-морську базу Балтійського флоту РФ "Кронштадт" поблизу Санкт-Петербурга. За даними Сил спеціальних операцій, на території об'єкта було зафіксовано займання після влучання безпілотників.
Президент Володимир Зеленський заявив, що дрони подолали близько 1000 км до регіону Петербурга та уразили арсенали ВМФ РФ і базу в Кронштадті.